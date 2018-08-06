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У Китаї успішно випробували гіперзвуковий літальний апарат

У Китаї провели успішні випробування гіперзвукового літального апарату Xingkong-2.

Китай

Китай успішно випробував гіперзвуковий літальний апарат Xingkong-2, який може нести ядерні боєголовки, повідомляє Global Times.

Апарат вивели на заплановану висоту на одному з полігонів північного заходу країни за допомогою ракети. Через 10 хвилин він відокремився від носія, здійснив кілька маневрів і приземлився у призначеній точці.

Завдяки високій швидкості польоту і маневровості Xingkong-2 не може бути вражений сучасними засобами протиракетної оборони.

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До слова, перша серія випробувань нової керованої ядерної бомби B61-12 була проведена у Сполучених Штатах.

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