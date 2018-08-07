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Через спеку Європу накрила овочева криза

Затяжна екстремальна спека в Європі стала причиною найсерйознішої за останні 40 років кризи для овочевого сектора Євросоюзу.

Овочі

Про це заявили в Європейській асоціації виробників фруктів та овочів (PROFEL), повідомляє Euractive.

– Через тривалу спекотну та суху погоду впродовж усього липня на більшій частині континенту овочі продовжують потерпати, а врожайність різко знизилася.

Сьогодні ситуація для городників і виробників овочів – найсерйозніша за останні 40 років, – йдеться у заяві організації.

Внаслідок спекотних погодних умов особливо постраждали Франція, Нідерланди, Німеччина, Велика Британія, Угорщина та Польща.

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За даними асоціації, найбільше постраждав сектор морожених і консервованих овочів.

Втрати врожаю призвели до скорочення і нерегулярних поставок свіжих овочів на переробні підприємства.

Через це збільшились витрати виробництва та скоротилась кількість оброблюваних продуктів.

За даними PROFEL, 2018 є третім роком поспіль, коли овочевий сектор зіштовхується з серйозними проблемами, пов’язаними з погодою. Врожай гороху та бобів скоротився у діапазоні від 20% до 50%.

Нагадаємо, Європу накрила екстремальна спека. В деяких країнах температура повітря підвищилася до +47°.

Фото: Pixabay

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