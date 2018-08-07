Отримання громадянства США. Трамп готує “сюрприз” – ЗМІ

Адміністрація Трампа найближчими тижнями винесе пропозицію, яка ускладнить для легальних мігрантів отримання громадянства США та зеленої карти.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на чотири джерела.

Зазначається, що цей крок, який не потребує схвалення Конгресу, є частиною рекомендації старшого радника Білого дому Стівена Міллера про обмеження кількості мігрантів, які отримують правовий статус у США щороку.

Зміни можуть торкнутися тих, хто коли-небудь використав ряд популярних програм соціального забезпечення, в тому числі Obamacare.

Імміграційні адвокати і дослідники в галузі охорони здоров’я вважають, що зміна системи легальної імміграції може вплинути на більш ніж 20 млн іммігрантів.

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Нещодавно президент США Дональд Трамп підписав указ, який скасовує розділення сімей нелегальних мігрантів.