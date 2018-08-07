Twitter заблокував акаунт пенсіонерки, яка писала по 14 годин про Трампа

Twitter почав на час заморожувати або видаляти облікові записи, належать реальним людям, але їх поведінка в соцмережі було схоже на ботів.

Один з таких акаунтів належить 70-річної бабусі Ніні Томасіескі, яка 14 годин в день пише до тисячі постів в день в підтримку президента США Дональда Трампа, повідомляє AP.

– Вона поширювала інформацію про порядку денному президента Трампа, якого вона обожнює, і зібрала 50 тис. підписників, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Хто робить помилки в Twitter Дональда Трампа

Бабуся живе в Теннесі. Її телевізор цілодобово транслює канал Fox News і починає писати твіти вона ще до світанку.

– Я намагалася не перевищувати ліміт в тисячу твітів на годину і не використовувала ненормативну лексику. Але нас все одно вважають ботами. Я просто люблю писати, а найголовніше – допомагати моєму президенту, – сказала Томасіескі.

Раніше Факти ICTV писали, що син екс-президента США Рональда Рейгана Рон впевнений, що прихильники Дональда Трампа змогли б обрати Володимира Путіна черговим президентом Сполучених Штатів.

Фото: dreamstime.