PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Twitter заблокував акаунт пенсіонерки, яка писала по 14 годин про Трампа/

Twitter заблокував акаунт пенсіонерки, яка писала по 14 годин про Трампа

Twitter почав на час заморожувати або видаляти облікові записи, належать реальним людям, але їх поведінка в соцмережі було схоже на ботів.

Один з таких акаунтів належить 70-річної бабусі Ніні Томасіескі, яка 14 годин в день пише до тисячі постів в день в підтримку президента США Дональда Трампа, повідомляє AP.

– Вона поширювала інформацію про порядку денному президента Трампа, якого вона обожнює, і зібрала 50 тис. підписників, – йдеться в повідомленні.

Читайте:  Хто робить помилки в Twitter Дональда Трампа

Бабуся живе в Теннесі. Її телевізор цілодобово транслює канал Fox News і починає писати твіти вона ще до світанку.

– Я намагалася не перевищувати ліміт в тисячу твітів на годину і не використовувала ненормативну лексику. Але нас все одно вважають ботами. Я просто люблю писати, а найголовніше – допомагати моєму президенту, – сказала Томасіескі.

Раніше Факти ICTV писали, що син екс-президента США Рональда Рейгана Рон впевнений, що прихильники Дональда Трампа змогли б обрати Володимира Путіна черговим президентом Сполучених Штатів.

Фото: dreamstime.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка