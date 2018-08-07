ЄС посилює правила отримання громадянства

В Єврокомісії планують у вересні опублікувати нові норми щодо надання громадянства країнами-членами ЄС.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Віра Юрова.

Єврокомісія закликає країни ЄС до більшої стриманості при наданні громадянства вихідцям з третіх країн, повідомляє видання Spiegel.

– Єврокомісія стежить за розвитком ситуації з так званими “золотими паспортами” з великим занепокоєнням, – йдеться у повідомленні.

За словами єврокомісара, в останні роки побільшало паспортів країн ЄС, отриманих виключно на підставі здійснених інвестицій в економіку країни або у результаті придбання дорогої нерухомості.

У звіті згадуються, наприклад, Кіпр, Мальта та Греція, які видають багато довгострокових дозволів на проживання (так звані “золоті візи”) або повноцінне громадянство особам з Китаю або колишніх республік СРСР.

– Ми не хочемо ніяких троянських коней в Євросоюзі. Деякі країни-члени повинні докладати великих зусиль, щоб їх громадянство не отримували злочинці, які можуть нашкодити безпеці Європи або відмивати гроші, – додала Юрова.

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До речі. Україна посіла 80-е місце з 209 у рейтингу найпривабливіших громадянств світу. За рік країна піднялася на 19 позицій завдяки запровадженню безвізового режиму з країнами Євросоюзу.