PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / За злом. У Білорусі затримали головного редактора Tut.by/

За злом. У Білорусі затримали головного редактора Tut.by

Слідчий комітет Білорусі затримав головного редактора сайту Tut.by Марину Золотову за підозрою у зломі державного інформагентства БелТА.

Наручники

У Білорусі затримали трьох журналісток за підозрою у зломі сайту державного інформагентства БелТА, серед яких головний редактор інтернет-видання Tut.by Марина Золотова, повідомляється на сайті слідчого комітету Білорусі.

Серед затриманих також редактор новин Tut.by Анна Калтигіна і журналістка агентства БелаПАН Тетяна Коровенкова.

– Виявлено численні факти неправомірного доступу до комп’ютерної інформації, власником якої є БелТА. Протягом двох років (2017-2018 рр.) без відома і згоди республіканського унітарного підприємства здійснено більше 15 тис. несанкціонованих підключень до інформації, що зберігається у комп’ютерній системі підприємства, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Вбивство Олешко: затримані п’ятеро підозрюваних

До слова, на півдні Іспанії, у місті Марбелья, затримали кримінального авторитета, який вважається третьою особою в ієрархії міжнародної російської мафії, а також двох його спільників.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

У Білорусі перекинувся автобус з 53 пасажирами. Серед них – українці
Жителів білоруського міста налякало “торнадо”
Обличчям у вогнище: дівчина стрибала через купальське багаття і впала
Олімпійська чемпіонка Домрачева йде з біатлону
Лукашенко: Ми на фронті, у нас можуть розв’язати війну як в Україні
Військовий БМП розчавив легкове авто з водієм всередині
Покличемо Росію: реакція Білорусі на базу США у Польщі
Українські діти розбилися у Білорусі: є загиблий, 6 травмованих
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка