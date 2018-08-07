За злом. У Білорусі затримали головного редактора Tut.by

Слідчий комітет Білорусі затримав головного редактора сайту Tut.by Марину Золотову за підозрою у зломі державного інформагентства БелТА.

У Білорусі затримали трьох журналісток за підозрою у зломі сайту державного інформагентства БелТА, серед яких головний редактор інтернет-видання Tut.by Марина Золотова, повідомляється на сайті слідчого комітету Білорусі.

Серед затриманих також редактор новин Tut.by Анна Калтигіна і журналістка агентства БелаПАН Тетяна Коровенкова.

– Виявлено численні факти неправомірного доступу до комп’ютерної інформації, власником якої є БелТА. Протягом двох років (2017-2018 рр.) без відома і згоди республіканського унітарного підприємства здійснено більше 15 тис. несанкціонованих підключень до інформації, що зберігається у комп’ютерній системі підприємства, – йдеться у повідомленні.

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До слова, на півдні Іспанії, у місті Марбелья, затримали кримінального авторитета, який вважається третьою особою в ієрархії міжнародної російської мафії, а також двох його спільників.