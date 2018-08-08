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Маск постом у Twitter підвищив ціну акцій Tesla

Після повідомлення глави Tesla Ілона Маска, акції компанії зросли на 7%.

Глава Tesla Ілон Маск опублікував у Twitter заяву, після якої акції компанії виросли на 7% – до $367.

У повідомленні говориться про те, що Маск хоче перетворити Tesla на приватну компанію.

– Думаю зробити Tesla приватною на рівні 420 доларів. Фінансування забезпечено, – написав глава Tesla.

Маск також не очікує, що хтось з акціонерів зможе отримати контрольний пакет.

Читайте: Ілон Маск вибачився перед дайвером, якого назвав педофілом

До слова, у мережі з’явилися фото елементів смартфона з логотипом Tesla на задній панелі.

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