Отруєння Скрипалів: США запровадять нові санкції проти РФ

США запровадять 22 серпня нові санкції проти Росії через отруєння у Великій Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Про це йдеться в заяві речниці державного департаменту США Гізер Нойєрт.

За її словами, Росія використала нервово-паралітичний газ Новичок для спроби вбивства громадянина Великої Британії Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Російська влада своїми діями порушила міжнародне право, тому, відповідно до закону про знищення хімічної та біологічної зброї, 6 серпня 2018 року США ухвалили рішення про запровадження антиросійських санкцій.

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Держдеп у 15-денний термін повідомить Конгрессу про нові санкції, після чого вони вступлять у силу. Це станеться орієнтовно 22 серпня.

Однак у заяві не зазначається, які саме санкції запровадить Вашингтон.

Раніше Факти ICTV писали, що сенатори США готують законопроект про нові санкції проти РФ і пропонують визнати Росію державою-спонсором тероризму.

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