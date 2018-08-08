Путін передав Трампу записку з пропозицією – ЗМІ

На зустрічі в Гельсінкі президент РФ Володимир Путін передав президенту США Дональду Трампу записку з низкою пропозицій щодо подальшого скорочення озброєнь і врегулювання конфліктів у Європі.

Про це повідомляє Politico з посиланням на отриманий документ російською мовою, який був пам’яткою для переговорів Володимира Путіна з Дональдом Трампом.

Документ називається Діалог із питань контролю над озброєннями. У ньому йдеться про продовження терміну дії Договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь, який спливає у 2021 році.

У записці зазначається, що Росія залишається прихильною Договору про ракети середньої і меншої дальності, а також запропоновано вжити заходів для того, щоб уникнути “інцидентів при військовій діяльності в Європі”.

Також у списку пропозицій, які Путін передав Трампу, міститься ідея про укладення нового договору, що обмежує розміщення зброї у космосі.

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Крім того, Кремль виступив з ініціативою про початок експертних консультацій для виявлення “дестабілізуючих видів зброї і врахування їх у механізмі контролю над озброєннями”.

У Білому домі відмовилися підтвердити чи спростувати достовірність документа.

Представник Ради нацбезпеки Гарретт Маркіз заявив, що Трамп не отримував жодних пропозицій від Путіна в письмовому вигляді.

Нагадаємо, після зустрічі президентів США і РФ у Гельсінкі стало відомо, що Путін може приїхати до Вашингтона на запрошення Трампа вже восени.

Щоправда пізніше з’явилася інформація про те, що Трамп відклав зустріч із Путіним через розслідування спеціального прокурора про можливу змову штабу президента США з Росією.

Фото: Chris McGrath/Getty Images