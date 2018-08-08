РФ і Китай створюють зброю, від якої у США немає захисту – американський генерал

Росію і Китай складно назвати друзями США, оскільки вони стрімко створюють гіперзвукових зброю, від якої у Штатів поки немає захисту.

Про це заявив американський генерал, головнокомандувач ядерними силами США Джон Хайтен на симпозіумі з ракетно-космічної оборони в Хантсвіллі (штат Алабама), передає Голос Америки.

– Не можна назвати їх нашими друзями, якщо вони створюють зброю, яка може знищити Сполучені Штати Америки, і тому нам потрібно нарощувати свій потенціал, щоб мати можливість для реагування, – вважає він.

За його словами, Пентагон реалізує близько 10 програм, пов’язаних із захистом від нового виду зброї.

– Мені завжди хотілося, щоб ми почали роботу над гіперзвуковою зброєю 5 або 10 років тому, тому що тоді нам не довелося б хвилюватися. Але ми цього не зробили, тому нам потрібно активізуватися зараз, чим ми і займаємося, – сказав Хайт.

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Нагадаємо, у березні Володимир Путін оголосив про успішне випробування і прийняття на озброєння гіперзвукової зброї і випробуваннях нової ракети з ядерним двигуном.

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