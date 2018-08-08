Спонсор тероризму. США готують нові санкції проти РФ

Сенатори США готують законопроект про нові санкції проти РФ і пропонують визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Акт про захист американської безпеки від агресії Кремля 2018 (DASKAA) внесли до Сенату США минулого тижня, повідомляє Коммерсантъ.

Москву звинувачують у підтримці сепаратистів на території України, Грузії та Молдавії, а також режиму Башара Асада.

Документ передбачає ввести в єдину базу всі існуючі санкції проти РФ і створити в Білому домі спеціальний санкційний офіс для координації дій США з європейськими країнами.

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Крім того, сенатори пропонують створити Національний об’єднаний центр для відповіді на гібридні загрози, який боротиметься з російським впливом у світі та США.

У разі ухвалення законопроекту, Дональда Трампа змусять ефективніше виконувати акт CAATSA, в рамках якого запропоновано оновити кремлівський список і розпочати пошук активів і грошей Путіна по всьому світу.

Раніше американські сенатори закликали США підготувати нові санкції проти Росії, аби запобігти втручанню у вибори.