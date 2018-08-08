PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Трамп готовий провести ще одну зустріч з Кім Чен Ином/

Трамп готовий провести ще одну зустріч з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп готовий до другої зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив, що президент США Дональд Трамп готовий до ще однієї зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином, передає Reuters.

– Відповідаючи на питання про можливість додаткових зустрічей, Болтон сказав, що Трамп в недавньому листі Кіму запропонував відправити Помпео (держсекретар США – Ред.) в Північну Корею. Також сам Трамп був готовий зустрітися з Кімом в будь-який час, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Не покладаємо надмірних надій – Білий дім про роззброєння КНДР

До слова, розвідка США отримала дані про те, що КНДР продовжує виробляти нові міжконтинентальні балістичні ракети.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка