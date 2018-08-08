Трамп готовий провести ще одну зустріч з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп готовий до другої зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином.
Радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив, що президент США Дональд Трамп готовий до ще однієї зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином, передає Reuters.
– Відповідаючи на питання про можливість додаткових зустрічей, Болтон сказав, що Трамп в недавньому листі Кіму запропонував відправити Помпео (держсекретар США – Ред.) в Північну Корею. Також сам Трамп був готовий зустрітися з Кімом в будь-який час, – йдеться у повідомленні.
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До слова, розвідка США отримала дані про те, що КНДР продовжує виробляти нові міжконтинентальні балістичні ракети.
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