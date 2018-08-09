Глобальне потепління: як вплине зміна клімату на Україну і що чекає Землю

Зміна клімату на планеті турбує вчених і світову спільноту. Які причини кліматичних змін, що прогнозують Землі та як глобальне потепління позначиться на Україні – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Ви замислювалися вже про те, що Земля стрімко нагрівається?

Якщо ж раніше цей рух можна було назвати підтюпцем, то зараз це перетворюється у повноцінний галоп.

Якщо коротко

Лише цьогоріч по всій планеті відбулася незвичайна кількість штормів, раптових повеней, посух, палючих жарких хвиль і рекордного рівня крижаного покриву в Арктиці.

У багатьох частинах Європи, Канади, США та на Далекому Сході спостерігалися незвичайні погодні умови, зокрема цунамі, землетруси, лісові пожежі, руйнівні повені та жахливі вулкани.

Зрозуміло, що винуватцем є потепління планет, яке прискорюється через різкий сплеск парникових газів, викликаючи зміну клімату у всьому світі.

Що може статися

Вчені стверджують, що такі кліматичні аномалії приведуть до збільшення температур і посилення засух на півдні Європи.

В результаті:

зменшення водних ресурсів;

зменшення вироблення гідроелектроенергії;

зменшення продукції сільського господарства;

погіршення умов туризму.

Зміна клімату в нинішньому столітті в рази збільшить кількість жертв аномальної спеки, особливо в тропічних і субтропічних країнах, підрахувала міжнародна група вчених. Дослідження опубліковане в журналі PLoS Medicine.

– У майбутньому хвилі спеки будуть частішими, більш інтенсивними і триватимуть довше. Якщо ми не знайдемо спосіб пом’якшити зміну клімату і допомогти людям адаптуватися до нього, нас чекає велике зростання числа смертей від хвиль спеки, особливо в бідних країнах на екваторі, – зазначає Юймінь Го (Yuming Guo) з університету Монаша в Мельбурні.

Крім цього, глобальне потепління скоротить сніговий покрив і прискорить відступ гірських льодовиків.

В результаті:

збільшення ризику сильних паводків і катастрофічних повеней на річках;

посилення літніх опадів в Центральній і Східній Європі;

збільшення частоти лісових пожеж, пожеж на торфовищах, скорочення продуктивності лісів;

зростання нестійкості грунтів в Північній Європі;

посилення ерозії берегів.

Знаменитості і екологія

Не лише світова спільнота опікується проблемами зміни клімату, а й жителі планети самостійно створюють організації та флешмоби по захисту навколишнього середовища.

Крім того, багато знаменитостей також поширюють корисну інформацію і допомагають у вирішенні глобальної проблеми.

Наприклад, ось уже кілька років Джонні Депп проживає у “зеленому” екологічному будинку, де вся енергія черпається від сонячних батарей, горять енергозберігаючі лампочки тощо.

Зірка витрачає мінімум енергії на електрику та опалення. Також Депп часто бере участь у різноманітних акціях і мітингах, присвячених глобальним проблемам сучасності – зокрема, забруднення природи.

А ось Камерон Діаз є лідером невеликої організації під назвою 60 секунд на порятунок планети.

Члени цього союзу роблять хвилинні відеоролики, в яких дохідливо розповідають про глобальні проблеми людства.

Бред Пітт, до прикладу, постійно виступає на конференціях, присвячених проблемам глобального потепління і забруднення повітря.

Також актор щорічно виділяє близько 5 млн. доларів на будівництво екологічно чистих будинків та 3 мільйони – на захист лісів.

А ви знали, що Леонардо Ді Капріо у 2014 році був призначений послом миру ООН з проблем клімату?

19 січня 2016 року Лео на Всесвітньому економічному форумі в Давосі отримав премію Crystal Award за внесок у захист навколишнього середовища. Створивши в 1998 році фонд Leonardo DiCaprio Foundation, він виділив понад $30 млн на розвиток 70 інноваційних проектів у сфері захисту навколишнього середовища у 40 країнах.

Так ось, він постійно розповідає про проблеми навколишнього середовища і про те, як світова спільнота бореться з ними.

– Майже кожен континент пережив багаторазові рекордні теплові рекорди цього року. Ми повинні використовувати наші голоси для вирішення кліматичної кризи, – пише Лео.

А тепер давайте детальніше розглянемо, що ж відбувається на планеті Земля, хто винен, що чекає Україну і як цьому запобігти.

Глобальне потепління

За останні півстоліття температура на південному заході Антарктики, на Антарктичному півострові, зросла на 2,5°C.

У 2002 році від шельфового льодовика Ларсена площею 48000 км, розташованого на Антарктичному півострові, відколовся айсберг площею 3250 км².

А у 2017 від льодовика Пайн-Айленд в Антарктиді відколовся 3,6-кілометровий айсберг. Льодовик вже втратив приблизно четверту частину від загального обсягу “втрати” льоду в Антарктиді, пише Popular Mechanics.

Відзначається, що причиною деградації крижаного щита Антарктиди в даному випадку є підтоплення його основи теплою океанської водою.

У графіку Всесвітньої метеорологічної організації можна простежити тенденції зміни температурного фону на планеті.

Як повідомляє Phys.org, темпи підвищення рівня океану прискорюються приблизно на 0,08 мм/рік. Це означає, що до 2100 року швидкість підйому води досягне 10 мм/рік або більше.

Це прискорення, причиною якого в основному є танення льодовиків Гренландії і Антарктиди, має потенціал подвоїти темпи зростання світового океану до 2100 у порівнянні з прогнозами, що передбачав більшу постійність у зростанні – понад 60 см замість 30, – каже Стів Нерем, професор Колорадського університету в Боулдері.

– У 2017 році ми спостерігаємо значні зміни по всій планеті, які кидають виклик межам нашого розуміння кліматичної системи. Зараз ми знаходимося на невивченій території, – сказав директор програми Всесвітнього дослідження клімату в ВМО Девід Карлсон.

Це у майбутньому може викликати корінну перебудову природних зон материків. Зсув низки зон в арктичних і антарктичних широтах відзначається вже зараз.

Рівень вуглекислого газу

Домінуючі парникові гази, викинуті в атмосферу – вуглекислий газ, метан і закис азоту – досягли нових рекордних висот.

Документ включає дані, зібрані 524 вченими, які працюють у 65 країнах.

За даними доповіді нацуправленія з контролю клімату США, рівень вуглекислого газу минулого року зріс на 2,2%.

Так, глобальна середня концентрація вуглекислого газу на поверхні Землі на 2017 рік склала 405,0 ± 0,1%, що на 2,2% більше, ніж за 2016 рік, і є сучасним рекордом атмосферних вимірювань за останні 800 000 років.

Глобальне зростання з початку 1960-х років рівня викидів CO2 збільшився майже у чотири рази.

Нагадаємо, вік Землі становить 4,54 млрд років (4,54 · 109 років ± 1%)

Сайт CO2 дає таблицю помісячного порівняння рівня вуглекислого газу на Землі, починаючи з 1958 року.

Що чекати Україні

Глобальне потепління по-різному проявляється на різних куточках планети. На полюсах, звичайно, зміни будуть більш відчутними.

– В окремих частинах Землі бувають аномальні місяці – з різкими і нетиповими змінами погоди. Так природа намагається компенсувати стрімкі кліматичні зміни, – пояснює Фактам ICTV провідний синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Вона також додає, що в Україні поки немає масштабних явищ, викликаних кліматичними змінами.

Однак на території нашої країни вже відзначається високий температурний фон.

Так, згідно з порівняльними даними з 1980 по 2010 рр., середні температурні значення підвищилися на 1,1°С.

Протягом останніх років в Україні майже вдвічі зросла повторюваність днів з максимальними температурами влітку, які перевищують 35 і навіть 40°С.

А ось старший міжнародний консультант ФАО Тамара Кутонова каже, що швидкі зміни клімату негативно позначаються на лісах України.

При нинішніх темпах підвищення середньорічної температури зменшуватиме ефективність опадів. Вже за 10 років Україна може зіткнутися з явищем посилення посушливості.

Є загроза переходу лісостепової зони, яка є зоною нестійкого вологозабезпечення, у степову зону. Загалом, 70% території України можуть стати зоною недостатнього вологозабезпечення в конкретний період року.

Засухи спостерігатимуться і в районах, для яких вони раніше не були характерними.

Як запобігти

Зміни клімату, які ми зараз спостерігаємо, багато в чому є антропогенними – тільки до 30% пов’язані з природними змінами, на 70% вони залежать від діяльності людини.

Кожен з нас, незалежно від місця проживання, може допомогти у вирішенні проблеми зміни клімату шляхом скорочення викидів вуглецю у повсякденному житті.

Наприклад, ми можемо переробляти відходи, ходити пішки або їздити на велосипеді, замість того, щоб використовувати машину, вимикати з мережі електроприлади, які не використовуються, і це лише мала частина з того, що може бути зроблено.

ООН є сьогодні найбільшою міжнародною організацією, що займає лідируючі позиції у вирішенні проблеми кліматичних змін.

Ухвалення таких документів, як Рамкова конвенція ООН про зміну клімату, Кіотський протокол та Копенгагенська угода, стали важливим кроком у розвитку міжнародного співробітництва в галузі глобальної зміни клімату.

До речі, Україна одна з перших в Європі підписала і ратифікувала Паризьку кліматичну угоду, яку прийнято на зміну Кіотському протоколу.

Нагадаємо, Паризька хартія – угода в рамках Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, що регулює заходи щодо зниження вуглекислого газу в атмосфері з 2020 року.

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Якщо ж держави не зроблять термінових заходів для зниження викидів, зміст парникових газів в атмосфері може збільшитися ще удвічі чи тричі.

Такий рівень потепління призведе до загибелі тисяч тварин і рослин, і стане прямою загрозою здоров’ю та життю людини.

Валерія Маліцька

Фото: L.W./Unsplash, Stuart C. Wilson/Getty Images