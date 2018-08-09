PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія / Нові санкції США обвалили рубль і акції банків у РФ/

Нові санкції США обвалили рубль і акції банків у РФ

На тлі новин про нові американських санкції у РФ різко впав у ціні рубль, а також обвалилися акції найбільших російських банків і компанії Аерофлот.

Вранці 9 серпня долар у Росії коштує 66,7 рублі, євро – 77,3 рублі. Падіння за добу склало понад двох рублів, свідчать дані торгів на Московській біржі.

Крім того, різко здешевшали акції Аерофлоту. Вартість паперів компанії падала на 12,2% до закриття торгів середи (до 98,15 руб.).

Вранці 9 серпня ціна скорегувалась до 101,05 руб. (-9,57%).

Одночасно з цим падають у ціні акції найбільших російських банків. Наприклад, акції Сбербанку впали на 4,26%, ВТБ – на 2,37%.

Читайте: США можуть розірвати дипвідносини з РФ – The Washington Post

Нагадаємо, 22 серпня США введуть нові санкції проти Росії через отруєння у Великій Британії екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Напередодні стало відомо, що сенатори готують законопроект, яким пропонують визнати РФ спонсором тероризму.

Фото: Pixabay

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

США Росія
США можуть розірвати дипвідносини з РФ – The Washington Post
Отруєння Скрипалів: США запровадять нові санкції проти РФ
Санкції проти РФ
Спонсор тероризму. США готують нові санкції проти РФ
У США прооперували зірку серіалу Друзі
Порошенко переговорив з держсекретарем США – основні тези
США
Отримання громадянства США. Трамп готує “сюрприз” – ЗМІ
КНДР
Не покладаємо надмірних надій – Білий дім про роззброєння КНДР
Пол Манафорт
Бухгалтер Манафорта зізналася у підробці документів
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка