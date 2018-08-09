Нові санкції США обвалили рубль і акції банків у РФ

На тлі новин про нові американських санкції у РФ різко впав у ціні рубль, а також обвалилися акції найбільших російських банків і компанії Аерофлот.

Вранці 9 серпня долар у Росії коштує 66,7 рублі, євро – 77,3 рублі. Падіння за добу склало понад двох рублів, свідчать дані торгів на Московській біржі.

Крім того, різко здешевшали акції Аерофлоту. Вартість паперів компанії падала на 12,2% до закриття торгів середи (до 98,15 руб.).

Вранці 9 серпня ціна скорегувалась до 101,05 руб. (-9,57%).

Одночасно з цим падають у ціні акції найбільших російських банків. Наприклад, акції Сбербанку впали на 4,26%, ВТБ – на 2,37%.

Читайте: США можуть розірвати дипвідносини з РФ – The Washington Post

Нагадаємо, 22 серпня США введуть нові санкції проти Росії через отруєння у Великій Британії екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Напередодні стало відомо, що сенатори готують законопроект, яким пропонують визнати РФ спонсором тероризму.

Фото: Pixabay