США можуть розірвати дипвідносини з РФ – The Washington Post

США введуть заборону на торгівлю з РФ і можуть призупинити дію дипломатичних відносин, якщо Росія не позбудеться від усієї хімічної і біологічної зброї під контролем міжнародного співтовариства.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на Держдеп США.

За словами офіційного представника Держдепу, санкції можуть мати суттєвий вплив на торгівлю з РФ, включаючи заборону надання ліцензій на відправлення окремих товарів у США, таких як електронні пристрої.

– Якщо Росія не погодиться упродовж 90 днів зупинити використання всієї хімічної зброї і дозволити перевірку для підтвердження її ліквідації, додатково запроваджені заходи можуть призвести до призупинення дії дипломатичних відносин, – йдеться у статті.

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Крім цього, Вашингтон у такому випадку може припинити практично всю торгівлю між країнами та заборонити права на посадку для російських авіаліній.

Нагадаємо, 22 серпня США запровадять нові санкції проти Росії через отруєння у Великій Британії екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

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