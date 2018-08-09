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США можуть розірвати дипвідносини з РФ – The Washington Post

США введуть заборону на торгівлю з РФ і можуть призупинити дію дипломатичних відносин, якщо Росія не позбудеться від усієї хімічної і біологічної зброї під контролем міжнародного співтовариства.

США Росія

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на Держдеп США.

За словами офіційного представника Держдепу, санкції можуть мати суттєвий вплив на торгівлю з РФ, включаючи заборону надання ліцензій на відправлення окремих товарів у США, таких як електронні пристрої.

– Якщо Росія не погодиться упродовж 90 днів зупинити використання всієї хімічної зброї і дозволити перевірку для підтвердження її ліквідації, додатково запроваджені заходи можуть призвести до призупинення дії дипломатичних відносин, – йдеться у статті.

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Крім цього, Вашингтон у такому випадку може припинити практично всю торгівлю між країнами та заборонити права на посадку для російських авіаліній.

Нагадаємо, 22 серпня США запровадять нові санкції проти Росії через отруєння у Великій Британії екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Фото: Dreamstime

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