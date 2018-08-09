З Міжнародної космічної станції зробили знімки Європи, яка переживає аномальну спеку.

Німецький астронавт Александер Герст, який знаходиться на Міжнародній космічній станції, зробив знімки території Центральної Європи, яку накрила аномальна спека, повідомляє Deutsche Welle.

На знімках можна побачити коричневий випалений сонцем пейзаж навколо Кельна біля річки Рейн. Саме в Кельні розміщений Центр підготовки астронавтів Європейського космічного агентства, де й тренувався Герст.

Для порівняння астронавт розмістив фотографії того ж регіону, які датовані 2014 роком і на них можна побачити зелені поля.





Сильно змінилася – висушена спекою Європа з космосу / 3 фотографии

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До слова, затяжна екстремальна спека в Європі стала причиною найсерйознішої за останні 40 років кризи для овочевого сектору Євросоюзу.

Фото: Alexander Gerst