У США пообіцяли створити космічні війська до 2020 року

У Білому домі заявили, що США створять космічні війська до 2020 року.

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що через зростаючу конкуренцію і загрози з боку Росії та Китаю Америка створить космічні сили, які стануть шостим родом американських військ, повідомляє Associated Press.

– Настав час написати наступну велику главу в історії наших збройних сил, щоб підготуватися до наступного поля бою, де найкращі і найсміливіші представники Америки стримуватимуть і перемагатимуть нове покоління загроз для нашого народу, для нашої нації. Настав час створити космічні сили Сполучених Штатів, – сказав Пенс.

Важливість створення нового роду військ пояснюється тим, що США все більше покладаються на супутники, які важко захистити у космосі.

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Раніше стало відомо про те, що Китай та Росія працюють над створенням космічної зброї.