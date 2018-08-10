Батьки Меланії Трамп отримали американське громадянство

Батьки першої леді США Меланії Трамп, Віктор і Амалія Кнавс, у четвер отримали американське громадянство.

Про це повідомляє телеканал NBC New York.

– Віктор і Амалія Кнавс, обоє у віці 70-ти років, склали присягу й отримали громадянство на спеціальній приватній церемонії в Нью-Йорку, – йдеться у повідомленні.

Батьки Меланії Трамп – словенські іммігранти: батько – колишній автодилер, а мати – працівниця текстильної фабрики. Вони жили у Штатах як постійні резиденти.

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При цьому їхній адвокат наголосив, що Кнавси особисто подавали документи на громадянство за звичайною процедурою, проте не сказав, як саме вони отримували так звані зелені карти, які дають дозвіл на постійне проживання.

До речі, нещодавно Меланія Трамп розкритикувала міграційну політику США.

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