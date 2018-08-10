Медведєв назвав посилення санкцій США оголошенням економічної війни

У Росії заявили, що сприйматимуть посилення санкцій з боку США як оголошення війни.

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що посилення санкцій з боку США сприйматимуть як оголошення економічної війни, передає ТАСС.

За його словами, війною вважатимуть щось на кшталт заборони діяльності банків або використання тієї чи іншої валюти.

– І на цю війну необхідно, потрібно буде реагувати – економічними методами, політичними методами, а, у разі необхідності, й іншими методами. І наші американські друзі це повинні розуміти, – сказав Медведєв.

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Нагадаємо, США запровадять 22 серпня нові санкції проти Росії через отруєння у Великій Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.