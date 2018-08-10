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На грузинському курорті випав серпневий сніг

На популярному курорті Гудаурі у Грузії в четвер, 9 серпня, випав сніг.

Знімками та відео негоди користувачі соцмереж почали ділитися на своїх сторінках.

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Гудаурі знаходиться всього в 120 км від Тбілісі в Казбекському муніципалітеті. Курорт розташовується в гірській місцевості на висоті майже 2,2 тис. м. В основному сніг лежить високо в горах, але не випадає влітку в курортній зоні.

Раніше Факти ICTV писали, що метеорологи в останні дніреєструють аномально високу температуру в країнах Північної півкулі з помірним кліматом.

Фото та відео: Giorgi Gomiashvili

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