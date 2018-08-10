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Росія програла суд з ЄС по газу

Росії в суперечці з Євросоюзом не вдалося домогтися вилучення з газової директиви вимоги поділу по власності функцій з транспортування та виробництва трубопровідного газу.

Про це йдеться в доповіді СОТ, пише Reuters.

Не вдалося Росії також оскаржити виключення з газової директиви ЄС вимог для промислових трубопроводів, а також преференції для постачальників зрідженого природного газу.

Розгляди з ЄС в рамках СОТ були ініційовані Росією у квітні 2014 року з метою оскаржити ряд вимог Третього енергетичного пакета, які, на думку РФ, приводили до дискримінації російського газу та монополіста на ринку трубопровідного експорту – Газпрому.

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Третейська група визнала невідповідними нормам СОТ три з шести вимог Росії.

Мова йде про кількісні обмеження поставок російського газу по газопроводу OPAL, який є продовженням Північного потоку, і вимозі продажу певного обсягу газу на відкритому ринку.

Раніше Факти ICTV писали, що у Грайфсвальдській затоці почалася укладка перших труб газопроводу Північний потік–2.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня.

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