Рубль падає другий день. Курс обвалився до мінімуму 2016 року

10 серпня курс долара в Росії перевищив 67 рублів вперше з 3 серпня 2016 року.
Про це свідчать дані торгів Московської біржі.
До 10.23 курс долара доходив до 67,12 руб. Курс євро на початку торгів знизився і склав 76,89 руб.
Вартість бівалютного кошика зросла на 18,86 копійки – до 71,47 рублів.
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Нагадаємо, курс рубля почав стрімко падати після оголошення про нові санкції США проти РФ.
9 серпня в РФ різко впав курс рубля, а також обвалилися акції найбільших російських банків і компанії Аерофлот.
Фото: Рixabay
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