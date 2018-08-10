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Рубль падає другий день. Курс обвалився до мінімуму 2016 року

10 серпня курс долара в Росії перевищив 67 рублів вперше з 3 серпня 2016 року.

Російський рубль

Про це свідчать дані торгів Московської біржі.

До 10.23 курс долара доходив до 67,12 руб. Курс євро на початку торгів знизився і склав 76,89 руб.

Вартість бівалютного кошика зросла на 18,86 копійки – до 71,47 рублів.

Читайте: Спонсор тероризму. США готують нові санкції проти РФ

Нагадаємо, курс рубля почав стрімко падати після оголошення про нові санкції США проти РФ.

9 серпня в РФ різко впав курс рубля, а також обвалилися акції найбільших російських банків і компанії Аерофлот.

Фото: Рixabay

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