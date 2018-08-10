Скасовано 400 рейсів! В Європі страйкують пілоти Ryanair

В Європі пілоти Ryanair почали масштабний страйк, постраждає понад 55 тис. пасажирів.

За словами представника німецької профспілки пілотів Cockpit, страйк почався о 3.01 години (4.01 за Києвом) 10 серпня і триватиме 24 години, повідомляє DW.

У зв’язку зі страйком, що проходить у Німеччині, Бельгії, Швеції, Ірландії та Нідерландах, керівництво авіаперевізника анулювало близько 400 рейсів.

При цьому найбільше рейсів – 250 – скасували у Німеччині. Анульовано практично всі рейси, які мали стартувати з німецьких аеропортів вранці 10 серпня. Лише вдень із Німеччини знову почнуть вилітати літаки Ryanair, йдеться про зворотні рейси до інших країн, що не охоплені протестом пілотів.

Загалом від страйку постраждають близько 55 тисяч пасажирів, з них – понад 42 тисяч в Німеччині. Їм запропоновано перенести політ на інший день або отримати назад гроші за квиток. Виплату інших компенсацій пасажирам керівництво Ryanair відхиляє.

Раніше Факти ICTV писали, що ірландський лоукостер Ryanair уже скасовував до 300 рейсів на добу 25 і 26 липня в Іспанії, Португалії та Бельгії через страйк бортпровідників в цих трьох країнах.