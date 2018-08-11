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Акціонери Tesla подали до суду на Ілона Маска

Власники акцій компанії Tesla подали позов до федерального суду Сан-Франциско проти Ілона Маска через його твіту про те, що він хоче перетворити компанію з публічної у приватну.

Як повідомляє Bloomberg, акціонери звинувачують Маска у шахрайстві і маніпулюванні акціями.

– Заява Маска про те, що він забезпечив фінансування, була особливо значущою і викликала вагомий рух на ринку. Оскільки Маск не забезпечив фінансування і видав на ринок неправдиву інформацію, продавці акцій Tesla були змушені покрити свої позиції шляхом придбання акцій за штучно завищеними цінами. Очевидно, всі покупці цінних паперів Tesla також постраждали, – заявив у скарзі акціонер Калман Айзекс.

Комісія з цінних паперів і бірж США розглядає, чи дійсно Маск має намір зробити компанію Tesla публічною.

До слова, Маск може випустити смартфон.

Нагадаємо, після твіту глави Tesla Ілона Маска, акції компанії виросли на 7%.

Фото: Joshua Lott/Getty Images

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