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Денуклеаризація: КНДР відкидає всі пропозиції США

Пхеньян відхилив пропозиції Сполучених Штатів Америки щодо денуклеаризації Північної Кореї.

Про це повідомляє CNN.

США зробили і продовжують робити конкретні пропозиції щодо започаткування та кінцевої точки денукреарізації.

Але в КНДР відхилили всі пропозиції, назвавши їх “бандитськими”.

Повідомляється, що оскільки на саміті лідерів США і КНДР Дональд Трамп і Кім Чен Ин не встановлювали жодних тимчасових рамок щодо ядерного роззброєння, це дозволяє обом сторонам тлумачити цю домовленість, як вони бажають.

Читайте: Не покладаємо надмірних надій – Білий дім про роззброєння КНДР

Нагадаємо, розвідка США отримала дані про те, що КНДР продовжує виробляти нові міжконтинентальні балістичні ракети.

Фото: Korea Summit Press Pool/Getty Images

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