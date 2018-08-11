Естонці загубили випадково випущену ракету класу повітря-повітря

Сили оборони Естонії після ретельної перевірки не виявили в районі передбачуваного падіння ракету повітря-повітря, випущену 7 серпня через помилку з винищувача ВПС Іспанії

Військовослужбовці 1-ї піхотної бригади перевірили металодетекторами територію близько 600 квадратних метрів і потім оглянули близько 200 гектарів, повідомляє Інтерфакс, передає Lenta.ru.

– Через те, що у грунті було виявлено безліч помилкових сигналів, то ми за допомогою екскаваторів прибрали поверхневий шар грунту на глибину приблизно півметра і продовжили пошуки за допомогою глибинних детекторів, – розповів начальник центру розмінування Сил оборони Естонії капітан Кармо Саар.

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Він не виключив, що детектор не зміг виявити алюмінієві шматки ракети в товстому шарі глини на такій глибині.

Пошуки ракети будуть продовжені з повітря, пообіцяв командувач ВПС Естонії полковник Рііво Валге, але не виключив, що її не зможуть знайти, якщо вона впала в болотистий грунт.

Раніше Факти ICTV писали, що у Японії ракета вибухнула одразу після старту.

Фото: dreamstime.