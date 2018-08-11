Обвал рубля і повалення влади – що чекає Путіна і до чого тут 11 серпня

Український астролог Влад Росс у коментарі Фактам ICTV розповів, чому саме 11 серпня стане точкою зворотного відліку для Володимира Путіна і що може статися в Росії у найближчі півроку.

Астролог Влад Росс розповів про те, як великий пророк всіх часів і народів Мішель Нострадамус у своїй 10 центурії написав, що у серпні 1999 року спуститься з небес цар жаху.

Воскресне “новий Чингісхан” – і до, і після цього правитиме Марс, тобто війна.

Астролог пояснив, що означають ці слова, про кого вони можуть бути і що чекає на цю особу.

Далі – пряма мова

11 серпня

– Великий пророк бачив, що якась жахлива людина прийде до влади у 1999 році. Саме у цей час своїм наступником Борис Єльцин призначив Володимира Путіна. Це було 9 серпня 1999 року поблизу затемнення 11 серпня – точно у Метонів цикл.

Довідка: Метонів цикл – проміжок часу у 6939 днів 14 годин 15 хвилин, який слугує для узгодження тривалості року у місячно-сонячному календарі.

Так, якщо людину приводять до влади у якесь затемнення – ця людина фатальна. Вона може бути жахливою і навіженою.

Примітно, що, крім приходу Путіна до влади, у серпні більше нічого не сталося.

Саме серпень цього року буде початком падіння Володимира Путіна. Я обіцяв, що у серпні буде дуже жахлива ситуація в Росії. Це можуть бути техногенні катастрофи, економічна криза тощо.

Рубль уже почав обвалюватися. Обвал рейтингу Путіна на 20-30%. Все веде до того, що будуть дуже жорсткі санкції і повалення “путінської влади”.

Ситуація після затемнення програватиметься протягом півроку. Це будуть і колапси, і дисбаланс, і труднощі.

Путін може спробувати встояти при владі і протистояти зіркам, але все йде до того, що повалення вже почалося.

Прикмети

– Я свято вірю у прикмети.

Пам’ятайте, перед Януковичем на інавгурації закрилися двері? У Порошенка впав солдат – це символ того, що війна йтиме, поки його строк не завершиться, а у Путіна прапор не піднявся до кінця.

Це говорить про те, що до кінця терміну він точно не досидить. І, якщо перші 19 років йому щастило, то далі буде повне невезіння.

Єдине, що його може врятувати – так би мовити магічний акт – якщо він відпустить Сенцова. Тоді він буде ще при владі.

Якщо цього не станеться і Олег Сенцов буде принесений у жертву, у Путіна не буде жодних шансів утриматися при владі.

У Сенцова дата народження – попереднє сонячне затемнення. Це говорить про те, що людині буде важко вистояти при обставинах, що склалися.

Нагадаємо, Путін дав обіцянку Макрону щодо Сенцова.