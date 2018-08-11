Вантажівки РФ незаконно перетнули кордон України на Донбасі – ОБСЄ

Безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував колони вантажівок, які вночі перетинали кордон Росії з Україною в районі, де немає контрольно-пропускних пунктів.

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

На Youtube-каналі ОБСЄ опубліковані вибрані кадри відео, знятого 7 серпня з допомогою БПЛА.

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Так, 7 серпня в 22.15 БПЛА СММ дальнього радіусу дії виявив колону з восьми шестиколісних вантажівок з критими брезентом вантажними відсіками, які рухалася на схід дорогою біля населеного пункту Чистякове, який знаходиться не під контролем України.

Близько населеного пункту Манич, що приблизно у 3,5 км від кордону між Україною і Російською Федерацією, колона повернула на схід на ґрунтову дорогу, яка проходить через кордон.

Після цього безпілотник ОБСЄ зафіксував другу колону з восьми вантажних машин, яка рухалася в західному напрямку від кордону з РФ цією ж ґрунтовою дорогою. Дві колони проїхали одна повз одну.

Приблизно о 23.25 БПЛА зняв момент повернення першої колони з України цієї ж ґрунтовою дорогою.

За спостереженнями ОБСЄ, колона, яка рухалася у західному напрямку, продовжила рух на захід і зрештою зупинилася на південній околиці окупованого населеного пункту Хрустальний (колишній Красний Луч) о 01.16 8 серпня.

Нагадаємо, спостерігачі ОБСЄ помітили 24 російських танки на Донбасі.

Фото: Diana Opryshko Dreamstime