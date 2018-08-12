Через 22 роки. РФ і ще 4 країни поділили Каспійське море

Росія, Казахстан, Азербайджан, Туркменістан та Іран підписали спільну Конвенцію про правовий статус Каспійського моря. Перемовини щодо цього питання тривали 22 роки.
12 серпня на саміті каспійської п’ятірки в місті Актау (Казахстан) президенти РФ, Казахстану, Азербайджану, Туркменістану та Ірану підписали спільну Конвенцію про правовий статус Каспійського моря, передає Інтерфакс.
Згідно з документом, кожна країна встановить на морі кордони власних територіальних вод, але шириною не більше ніж 15 морських миль.
Уся інша площа водної поверхні перебуватиме у спільній власності. Так само будуть розподілені дно та надра Каспійського моря.
Крім цього, на морі буде заборонена дислокація Збройних сил інших держав.
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Відповідальність за безпеку та екологічний стан Каспійського моря спільно нестимуть усі країни.
Тепер кожна з них повинна ратифікувати Конвенцію.
Нагадаємо, через постійні суперечки між прибережними державами робота над документом тривала з 1996 року.
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