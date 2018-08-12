Рейтинг Путіна впав до рівня 2013 року

Рейтинг підтримки президента Росії Володимира Путіна впав до рівня 2013 року і, згідно з опитуванням, становить 45%.
Про це свідчать результати опитування фонду Общественное мнение, що проводився 4-5 серпня.
Опитування показало, що якби вибори президента РФ відбулися вже наступної неділі, за Володимира Путіна проголосували б 45% росіян.
Востаннє такий рейтинг Путін мав у 2013 році. Тоді він теж становив 45%.
Найбільша підтримка у президента РФ була в 2015 році – 74%.
Зауважимо, що рейтинг підтримки Путіна впав нижче 50% станом на 24 червня 2018 року.
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Водночас росіяни почали менше довіряти Путіну.
Лише 24% опитаних відповіли, що “безумовно довіряють” (наприкінці липня – 25%) президенту РФ.
При цьому “абсолютно не довіряють” 17% респондентів (наприкінці липня – 15%).
В опитуванні брали участь 3 тис. осіб старше 18 років – жителі 207 міських і сільських населених пунктів у 73 суб’єктах РФ. Статистична похибка опитування не перевищує 2,5%.
Тим часом астрологи переконані, що 11 серпня 2018 року стане точкою зворотного відліку для Володимира Путіна. Ми писали, що чекає на Росію в найближчі півроку.
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