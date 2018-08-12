Рейтинг Путіна впав до рівня 2013 року

Рейтинг підтримки президента Росії Володимира Путіна впав до рівня 2013 року і, згідно з опитуванням, становить 45%.

Про це свідчать результати опитування фонду Общественное мнение, що проводився 4-5 серпня.

Опитування показало, що якби вибори президента РФ відбулися вже наступної неділі, за Володимира Путіна проголосували б 45% росіян.

Востаннє такий рейтинг Путін мав у 2013 році. Тоді він теж становив 45%.

Найбільша підтримка у президента РФ була в 2015 році – 74%.

Зауважимо, що рейтинг підтримки Путіна впав нижче 50% станом на 24 червня 2018 року.

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Водночас росіяни почали менше довіряти Путіну.

Лише 24% опитаних відповіли, що “безумовно довіряють” (наприкінці липня – 25%) президенту РФ.

При цьому “абсолютно не довіряють” 17% респондентів (наприкінці липня – 15%).

В опитуванні брали участь 3 тис. осіб старше 18 років – жителі 207 міських і сільських населених пунктів у 73 суб’єктах РФ. Статистична похибка опитування не перевищує 2,5%.