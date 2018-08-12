Він був гігантом у всьому! Помер лауреат Нобелівської премії з літератури

Британський лауреат Нобелівської премії з літератури Відіадхар Сураджпрасад Найпол помер у віці 85 років.

Про це повідомило агентство Reuters.

– Він був гігантом у всьому, чого досягав, і він помер в оточенні тих, кого він кохав. Він прожив життя, яке було сповнене дивовижної творчості, – цитує видання слова дружини покійного письменника.

Найпол народився у маленькому місті Чагуанас на островах Тринідад, які у той час були британською колонією. Написав понад 30 книг. Найвідомішими його творами стали романи Будинки для містера Бісваса і Територія пітьми.

– Коли я навчився писати, я став сам собі господарем, я став дуже сильним, і ця сила зі мною завжди, – сказав письменник в інтерв’ю Reuters у 2010 році.

У 1971 році він став лауреатом Букерівської премії за роман У підвішеному стані, у 1993 році – першим лауреатом Літературної премії Девіда Коена, а у 2001 році – Нобелівської премії.

Він отримав лицарство від королеви Єлизавети у 1989 році.

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До речі, раніше помер актор і режисер, художній керівник московського театру Практика Дмитро Бруснікін.