Втомилися. В одному з міст Польщі всі поліцейські пішли на лікарняний

У польському місті Камінь-Поморський весь поліцейський відділок пішов на лікарняний через хронічну втому.

У місті Камінь-Поморський (Західнопоморське воєводство) 100% поліцейських пішли на лікарняний через хронічну втому, повідомляє Onet.pl із посиланням на дані поліцейської профспілки.

За інформацією, схожа ситуація склалася у двох районах столиці воєводства місті Щецині.

На поліцейській дільниці Щецин-Дабі 100% поліцейських пішли на лікарняний, а на ділянці Щецин-Небучево – 70%.

За словами глави профспілки Рафала Янковського, масові лікарняні не є частиною загальнонаціональної акції протесту поліції.

Він пояснив, що причиною перепрацювань стала нестача кадрів. Крім того, багато хто йде влітку у відпустку, тому їхню роботу доводиться розподіляти між іншими співробітниками.

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Нагадаємо, 10 липня польські поліцейські оголосили акцію протесту. Вони перестали штрафувати водіїв за дрібні правопорушення, зажадавши повернути можливість раннього виходу на пенсію, повну оплату переробок і оплату 30 днів лікарняного.

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