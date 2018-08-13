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Не платили за роботу: будівельник зруйнував 5 нових будинків

У Бантінгфорді (Велика Британія) будівельник зруйнував екскаватором п’ять нових будинків, в які скоро повинні були вселитися мешканці. Він пояснив поліції, що йому не платили за роботу.

Будівельником, який зруйнував будинки, виявився 30-річний Деніел з Румунії, пише BBC.

Будівельник заподіяв збитків на суму 2,5 млн фунтів (87 млн ​​грн).

Очевидець, який викликав поліцію, розповів, що в момент руйнування будівельник сміявся і робив фотографії. Розмовляючи з поліцією, чоловік був абсолютно спокійний.

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У поліції повідомили, що жителі сусідніх будинків злякалися, що їх будівлі також будуть зруйновані. Будівельник відповів їм, що руйнує лише ті будинки, за будівництво яких йому винні гроші.

13 серпня по справі Нігу пройшло перше засідання, він відповідав на питання за допомогою відеозв’язку, перебуваючи в камері поліцейської дільниці. Він не визнав провину, наступне засідання призначили на 10 вересня.

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Не платили за роботу: будівельник зруйнував 5 нових будинків / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на набережній під час спортивно-музичного фестивалю O Marisquino в іспанському місті Віго обвалилася частина дерев’яної конструкції.

Фото: Herts Police

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