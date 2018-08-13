PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія / "Няш-мяш" Поклонська вийшла заміж у Криму/

“Няш-мяш” Поклонська вийшла заміж у Криму

Депутат Держдуми РФ і колишній “прокурор” окупованого Криму Наталія Поклонська вийшла заміж. Весілля відбулося у Криму.

Наталія Поклонська вийшла заміж

Наталія Поклонська та Іван Соловйов провели весільну церемонію 11-12 серпня на території анексованого півострова, пише Daily Storm.

Обранцем 38-річної Поклонської став 47-річний глава апарату уповноваженого з прав людини, російський юрист Іван Соловйов.

За словами гостей, “весілля було скромним, але зі смаком”. На церемонії були колеги Поклонської по Держдумі та родичі.

Сама “няш-мяш” заявила виданню, що поки не готова коментувати особисте життя.

Читайте: “Няш-мяш” Поклонська відреклася від вигаданого титулу

Зауважимо, що раніше Поклонська уникала запитань про особисте життя.

У деклараціях про доходи чоловік у Поклонської не значився. З першим чоловіком вона була розлучена.

У ЗМІ з’являлася інформація про те, що у неї є чоловік, стосунки з яким не були зареєстровані.

Раніше стало відомо, що Наталія Поклонська брала участь в арешті Олега Сенцова у 2014 році.

Фото: Daily Storm

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Крим
Легше поїхати в Туреччину! Як змінилися сервіс і ціни у Криму
Леонид Кучма
Перший політ в космос, прийняття Конституції та розквіт економіки: Україна за часів Кучми
Генасамблея ООН
Україна підготує нову резолюцію ООН щодо Криму
Весільний бум 08.2018 в Україні: як щасливі вісімки впливають на шлюб
Вартість весілля
Скільки коштує весілля і на чому заощадити
Життя у Криму: прослуховування, нові дороги та дорогий алкоголь
У двох місцях одночасно: в Криму засвітився двійник Путіна
Не красти, а купити! – заява Макаревича по Криму
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка