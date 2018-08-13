“Няш-мяш” Поклонська вийшла заміж у Криму

Депутат Держдуми РФ і колишній “прокурор” окупованого Криму Наталія Поклонська вийшла заміж. Весілля відбулося у Криму.

Наталія Поклонська та Іван Соловйов провели весільну церемонію 11-12 серпня на території анексованого півострова, пише Daily Storm.

Обранцем 38-річної Поклонської став 47-річний глава апарату уповноваженого з прав людини, російський юрист Іван Соловйов.

За словами гостей, “весілля було скромним, але зі смаком”. На церемонії були колеги Поклонської по Держдумі та родичі.

Сама “няш-мяш” заявила виданню, що поки не готова коментувати особисте життя.

Читайте: “Няш-мяш” Поклонська відреклася від вигаданого титулу

Зауважимо, що раніше Поклонська уникала запитань про особисте життя.

У деклараціях про доходи чоловік у Поклонської не значився. З першим чоловіком вона була розлучена.

У ЗМІ з’являлася інформація про те, що у неї є чоловік, стосунки з яким не були зареєстровані.

Раніше стало відомо, що Наталія Поклонська брала участь в арешті Олега Сенцова у 2014 році.

Фото: Daily Storm