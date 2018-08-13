PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Ракетний есмінець США зайшов у Чорне море/

Ракетний есмінець США зайшов у Чорне море

Американський ракетний есмінець Carney (DDG 64) у неділю, 12 серпня, увійшов в Чорне море.

Есмінець Carney

Про це повідомляє прес-служба 6-го флоту ВМС США.

Есмінець Carney  увійшов до Чорноо моря, щоб продемонструвати зобов’язання США щодо колективної оборони союзників по НАТО та партнерів у Чорному морі.

– Прибуття Carney в Чорне море демонструє нашу незмінну прихильність безпеці й стабільності в регіоні. Час, проведений тут, допоможе нам розвинути взаємодію, покращити обмін інформацією та досвідом з нашими партнерами, – заявив капітан Carney Тайсон Янг.

Читайте: Військові навчання в Криму: РФ задіяла ракетні комплекси

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ відпрацювали біля Криму оборону морського узбережжя і відбиття наступу з окупованих територій.

Фото: c6f.navy.mil

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка