Ракетний есмінець США зайшов у Чорне море

Американський ракетний есмінець Carney (DDG 64) у неділю, 12 серпня, увійшов в Чорне море.
Про це повідомляє прес-служба 6-го флоту ВМС США.
Есмінець Carney увійшов до Чорноо моря, щоб продемонструвати зобов’язання США щодо колективної оборони союзників по НАТО та партнерів у Чорному морі.
– Прибуття Carney в Чорне море демонструє нашу незмінну прихильність безпеці й стабільності в регіоні. Час, проведений тут, допоможе нам розвинути взаємодію, покращити обмін інформацією та досвідом з нашими партнерами, – заявив капітан Carney Тайсон Янг.
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Нагадаємо, нещодавно ЗСУ відпрацювали біля Криму оборону морського узбережжя і відбиття наступу з окупованих територій.
Фото: c6f.navy.mil
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