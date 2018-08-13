Трамп заявив про змову проти нього

Президент США Дональд Трамп підтримав версію конгресмена-республіканця Даррела Ісси про те, що Мін’юст і ФБР мали програму, як не допустити його перемогу на президентських виборах.
Про це він написав у Twitter.
– Схоже, Міністерство юстиції та ФБР мали програму, щоб не дати мені стати президентом. Якби це сталося з іншого боку, то всі причетні виявилися б у в’язниці, – зазначив Трамп, процитувавши заяву конгресмена на телеканалі Fox News.
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Водночас, нещодавно Дональд Трамп заявив, що довіряє висновкам про те, що Росія втручалася в американські вибори.
Фото: Dreamstine
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