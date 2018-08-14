Ердоган збирається заборонити ввезення до Туреччини iPhone

Президент Туреччини Реджеп Ердоган має намір бойкотувати електроніку, вироблену в США, через санкції, введені після арешту американського пастора.

Про це він заявив під час симпозіуму в Анкарі з нагоди 16-ї річниці створення правлячої партії AKP, пише Hurriyet Daily News.

– Ми будемо бойкотувати американську електроніку. Якщо у них є iPhone, то з іншого боку є Samsung. І у нас також є власний смартфон Vestel Venus, – сказав Ердоган.

Однак він не уточнив, коли будуть введені обмежувальні заходи.

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Нагадаємо, на початку серпня США ввели проти двох турецьких міністрів санкції через кримінальне переслідування в Туреччині американського пастора, звинуваченого у підтримці військового заколоту. Потім Дональд Трамп оголосив про підвищення тарифів на імпорт турецької сталі та алюмінію.

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