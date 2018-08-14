Помер Едуард Успенський

У Москві помер письменник Едуард Успенський після боротьби з важким захворюванням.

Успенський помер увечері 14 серпня у своєму будинку в Новій Москві. В останні два тижні письменник не вставав з ліжка через важке захворювання.

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на джерело та телеграм-канал Mash.

Успенському було 80 років.

Едуард Успенський здобув популярність завдяки дитячим книгам Крокодил Гена і його друзі, Канікули в Простоквашино, Дядя Федір, пес і кіт.

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У 2010 році Успенський став лауреатом премії імені Корнія Чуковського, в номінації За видатні творчі досягнення у вітчизняній дитячій літературі. Його твори перекладені більш ніж 25 мовами.

В останні роки Успенський конфліктував з кіностудією Союзмультфільм, звинувачуючи її у порушенні авторських прав.

Нагадаємо, 9 серпня померла Тамара Дегтярьова, яка зіграла головну роль у фільмі Вічний поклик.