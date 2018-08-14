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Російські олігархи втратили понад $3,1 млрд за день – причина

Російські олігархи втратили $3,1 млрд за 10 серпня після того, як економічний радник президента РФ Володимира Путіна Андрій Белоусов запропонував підвищити податки для найбільших металургійних і гірничодобувних компаній Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Андрій Белоусов вважав, що після підвищення податків до державного бюджету додатково надійде понад 500 мільярдів рублів, необхідних для реалізації “травневих указів” Путіна.

Після цієї пропозиції впали в ціні акції 14 компаній, згаданих радником Путіна. З кількома з них відмовилися працювати потенційні інвестори.

За данними Bloomberg, найбільше втратив власник Новолипецького металургійного комбінату Володимир Лісін – близько $832 млн, або 4% від свого капіталу.

Власник Магнітогорського металургійного комбінату Віктор Рашников втратив $446 млн, власник Сєвєрсталі Олексій Мордашов – $444 млн.

Фінансових збитків також зазнали Генадій Тимченко, Алішер Усманов, Роман Абрамович і Володимир Потанін.

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Нагадаємо, рейтинг Путіна впав до рівня 2013 року.

Фото: Piotr Trojanowski/Dreamstime.com

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