США заморозили співпрацю з РФ з відкритого неба

Президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет і заморозив кошти на програму Відкрите небо, що передбачає спостережні польоти військових над територією США та РФ.

Підписаний бюджет Пентагону передбачає відмову від виділення грошей на фінансування Договору про відкрите небо, повідомляє РБК.

Згідно з документом, жоден із фондів не може бути використаний у 2019 році для виконання спостережних польотів.

Обмеження може бути зняте у разі, якщо президент США надасть відповідному комітету Конгресу сертифікат, в якому буде говоритися про виконання Росією умов угоди.

Відповідальність за замороження угоди американська сторона поклала на Росію.

Москва повинна відмовитися від інфрачервоних датчиків і радіолокаційного синтезування апертури при польотах над США і ЄС, не використовувати отримані під час виконання спостережних польотів дані в розвідувальних цілях, а також пояснювати, з якою метою здійснюються обльоти тих чи інших територій.

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Крім того, США наполягають на дозволі американським спостерігачам літати над Москвою, Калінінградською областю і Чечнею, а також у районах, що межують з Абхазією і Південною Осетією.

Договір про відкрите небо представники 23 країн-членів ОБСЄ підписали 24 березня 1992 року в Гельсінкі. Москва ратифікувала документ у травні 2001 року.

За документом, країни-підписанти можуть здійснювати обльоти територій один одного, щоб пеерконатися, що інша держава не веде підготовку до війни та не порушує міжнародні домовленості.