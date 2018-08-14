Топ-5 найкомфортніших міст для життя

Столиця Австрії – Відень – очолила щорічний рейтинг найзручніших для життя міст світу за версією The Economist.
Столиця Австрії посіла перше місце в щорічному рейтингу найзручніших для життя міст світу, який складає дослідницький підрозділ групи The Economist.
Відень змістив із першого місця австралійський Мельбурн. Місто, яке 7 років поспіль займало верхній рядок рейтингу, цього разу стало другим.
Третє місце посіла японська Осака, за нею розташувалося канадське Калгарі.
Читайте: Україна в рейтингах – де ми серед найкращих і над чим потрібно працювати
Замикає п’ятірку найкомфортніших міст для життя Сідней.
Найменш комфортним містом для життя, згідно з рейтингом, стала столиця Сирії – Дамаск.
Київ у списку посів 118 місце (56,6 балів зі 100).
Столиця України стала лідером серед міст, які погіршили своє становище. За 5 років показник комфортності життя впав на 12,6%.
Ми також писали про рейтинг міст, що найбільше забруднюють екологію.
Фото: Pixabay