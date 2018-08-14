Трамп підписав оборонний бюджет США: Україна отримає $250 млн

Президент США Дональд Трамп підписав раніше схвалений Сенатом і Палатою представників закон про бюджет США на 2019 на потреби національної оборони.
Документом передбачено виділення Міністерству оборони США $250 млн для надання допомоги Україні в сфері безпеки, в тому числі у вигляді летальних оборонних озброєнь, повідомляє посольство України в США.
Загальний обсяг оборонного бюджету на 2019 фінансовий рік (починається в США з 1 жовтня) становить $716 млрд.
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В першу чергу новий бюджет спрямований на збільшення кількості військовослужбовців, вона виросте приблизно на 16 тис. Крім того, на 2,6% буде збільшено їхнє грошове забезпечення. Документ також передбачає продовження ряду заходів, спрямованих на протидію Росії у військовій сфері.
Great to be in Fort Drum, New York with our HEROES! https://t.co/Ke54QGZbU7
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 августа 2018 г.
Раніше Факти ICTV писали, що Дональд Трамп висловив готовність до припинення роботи федерального уряду.
Фото: dreamstime.