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Трамп підписав оборонний бюджет США: Україна отримає $250 млн

Президент США Дональд Трамп підписав раніше схвалений Сенатом і Палатою представників закон про бюджет США на 2019 на потреби національної оборони.

Документом передбачено виділення Міністерству оборони США $250 млн для надання допомоги Україні в сфері безпеки, в тому числі у вигляді летальних оборонних озброєнь, повідомляє посольство України в США.

Загальний обсяг оборонного бюджету на 2019 фінансовий рік (починається в США з 1 жовтня) становить $716 млрд.

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В першу чергу новий бюджет спрямований на збільшення кількості військовослужбовців, вона виросте приблизно на 16 тис. Крім того, на 2,6% буде збільшено їхнє грошове забезпечення. Документ також передбачає продовження ряду заходів, спрямованих на протидію Росії у військовій сфері.

Раніше Факти ICTV писали, що Дональд Трамп висловив готовність до припинення роботи федерального уряду.

Фото: dreamstime.

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