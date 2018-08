Трамп підписав оборонний бюджет США: Україна отримає $250 млн

Документом передбачено виділення Міністерству оборони США $250 млн для надання допомоги Україні в сфері безпеки, в тому числі у вигляді летальних оборонних озброєнь, повідомляє посольство України в США.

Загальний обсяг оборонного бюджету на 2019 фінансовий рік (починається в США з 1 жовтня) становить $716 млрд.

В першу чергу новий бюджет спрямований на збільшення кількості військовослужбовців, вона виросте приблизно на 16 тис. Крім того, на 2,6% буде збільшено їхнє грошове забезпечення. Документ також передбачає продовження ряду заходів, спрямованих на протидію Росії у військовій сфері.

