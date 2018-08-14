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Трамп повинен вимагати від РФ повернути Крим і піти з Донбасу – Конгрес США

У тексті законопроекту про нові санкції проти РФ, зокрема, є вимога до президента США Дональда Трампа публічно закликати Росію повернути Україні контроль над анексованим Кримом і припинити підтримку бойовиків на сході України.

Законопроект про нові санкції проти РФ вимагає активувати зусилля по реалізації санкцій стосовно РФ у відповідь на ситуацію в Україні і Сирії, кібервтручання, а також порушення прав людини в Росії.

Уривок із законопроекту:

  • Президент (Дональд Трамп. – Ред.) повинен негайно мобілізувати і підтримати відповідні дії федеральних органів уряду для усунення загрози, створюваної Урядом Російської Федерації, і працювати над запобіганням втручання цього уряду й інших іноземних державних суб’єктів в установи Сполучених Штатів і демократичні процеси;
  • Президент повинен публічно закликати уряд Російської Федерації повернути Крим під контроль уряду України, припинити підтримку сепаратистського насильства на сході України, покласти край його окупації і підтримці сепаратистів на території Грузії та Молдови, і припинити надання можливості жорстокому режиму Башара Асада в Сирії здійснювати військові злочини;
  • Президент повинен беззастережно засуджувати і протидіяти втручанню в інститути Сполучених Штатів і демократичні процеси президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, його урядом і членськими організаціями його уряду.

До слова, документ представили члени Сенату США Ліндсі Грем (Республіканська партія) і Роберт Менендес (Демократична партія).

Так, законопроектом пропонується розширити обмежувальні заходи проти політичних діячів Росії і великих бізнесменів.

Крім того, санкції можуть бути введені відносно операцій з російським держборгом, імпорту російського урану, інвестицій в енергетичну і нафтову галузі РФ.

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Сенатори хочуть гарантувати обов’язкове виконання закону Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій, який схвалили у серпні 2017 року, а також ввести додаткові санкції, щоб забезпечити максимальний вплив на кампанію Кремля проти їх демократії і міжнародного порядку.

Нагадаємо, нові санкції США обвалили рубль і акції банків в РФ.

Фото: Jonathan Simcoe on Unsplash

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