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Китаєць посварився з дівчиною і з’їв 87 цвяхів

У китайській провінції Хунань 25-річний хлопець після сварки з дівчиною проковтнув 87 цвяхів і сім канцелярських кнопок.

Цвяхи

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Він прийшов до лікарні зі скаргами на біль у животі.

Рентген показав десятки цвяхів довжиною 4-5 см у його грудній клітці. Ще кілька цвяхів розташовувалися в області тазу.

Спочатку він стверджував, що випадково з’їв пиріжок із цвяхами, але потім з’ясувалося, що хлопець став ковтати цвяхи і кнопки після сварки з дівчиною, яка погрожувала кинути його.

У лікарні він залишив коханій прощальний лист на випадок, якщо лікарям не вдасться знайти його батьків.

Але хлопця врятували – хірурги витягли 87 цвяхів, а канцелярські кнопки вийшли через кишечник природним шляхом.

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До слова, лікарі в Узбекистані знайшли у тілі 11-місячної дитини 16 швейних голок. 13 з них вони змогли витягти під час складної операції, що тривала 9 годин.

Фото: pixabay.com

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