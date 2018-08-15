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Путін запропонував зустріч Кім Чен Ину

Президент РФ Володимир Путін заявив про готовність провести особисту зустріч із лідером КНДР Кім Чен Ином.

Володимир Путін

Про це йдеться у телеграмі, яку Володимир Путін направив до річниці визволення Кореї, яку відзначають 15 серпня, передають у Центральному телеграфному агентстві Кореї.

Згідно з текстом, Путін “готовий зустрітися найближчим часом” для “обговорення актуальних питань двосторонніх відносин і важливих регіональних питань”.

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Також він підкреслив “дружній і конструктивний характер” відносин між Росією і КНДР та висловив упевненість, що країни можуть “безперервно розвивати взаємовигідне співробітництво”, зокрема в рамках тристоронньої програми за участю РФ, Північної Кореї і Південної Кореї.

Раніше про готовність провести ще одну зустріч із лідером КНДР заявив президент США Дональд Трамп.

Фото: Adam Berry/Getty Images

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