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Росія не може бути імперією і мати гарні відносини з сусідами – Волкер

Росія починає розуміти, що не можна бути імперією і мати гарні відносини з сусідами одночасно. Володимир Путін не очікував серйозної реакції Заходу на його дії в Україні.

Про це Спеціальний представник Держдепу США з питань України заявив у коментарі Голосу Америки.

– Путін очікував, що реакція заходу на його дії в Україні буде незначною. У випадку з Кримом – не було значної реакції. Були певні санкції, але в них не було багато сили. Тільки коли російська окупація торкнулась східної України – Захід пішов далі і почав діяти. Змінилось і ставлення багатьох країн західної Європи стосовно Росії, – заявив Курт Волкер.

На його думку, країни Заходу зрозуміли, що не можуть більше ігнорувати російську агресію і мають протидіяти їй.

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– Така політика триває більше чотирьох років і, думаю, що це було неочікуваним для Росії. Санкції мали стримуючий ефект, – додає спецпредставник США.

– Ми маємо говорити: “Ні, це не працює, у вас нічого не вийде успішно. Результатом будуть санкції, ізоляція з боку США та Європейського Союзу. Ви просто не можете продовжувати цього робити, – стверджує Волкер​

За словами Волкера, Росія починає розуміти, що не можна бути імперією і мати гарні відносини з сусідами одночасно.

Нагадаємо, Конгрес США оприлюдив повний текст санкції проти Росії.

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