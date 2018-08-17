Сенцов і мандат миротворців на Донбасі – зустріч Путіна і Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорить з президентом РФ Володимиром Путіним ситуацію на Донбасі і введення миротворців. А також Берлін сподівається на гуманне вирішення питання українського кінорежисера Олега Сенцова.
Про це заявив представник уряду Німеччини Штеффен Зейберт сьогодні на брифінгу.
– Ми, як і багато урядів у світі, включно з урядом Франції, хотіли б домогтися гуманітарного вирішення цієї справи (з Олегом Сенцовим. – Ред.), – сказав він.
За його словами, питання прав людини завжди піднімається під час переговорів з російською стороною, зокрема, на зустрічі канцлера Німеччини з президентом Росії.
Сейберт зазначив, що в ході переговорів основна увага буде приділена двосторонньому співробітництву, а також “основним міжнародним викликам”.
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Він сказав, що ситуація на Донбасі також стане предметом обговорення. Прес-секретар зазначив, що питання про можливість і необхідність розгортання миротворчих сил в регіоні постійно обговорювалося в останні місяці, але поки не досягнута згода про розробку його мандата.
Сейберт заявив, що, з точки зору уряду Німеччини, розгортання такої місії “може бути доцільним”.
Нагадаємо, ООН направила на Донбас гуманітарну допомогу.
Фото: Sean Gallup/Getty Images