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Сенцов і мандат миротворців на Донбасі – зустріч Путіна і Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорить з президентом РФ Володимиром Путіним ситуацію на Донбасі і введення миротворців. А також Берлін сподівається на гуманне вирішення питання українського кінорежисера Олега Сенцова.

Про це заявив представник уряду Німеччини Штеффен Зейберт сьогодні на брифінгу.

– Ми, як і багато урядів у світі, включно з урядом Франції, хотіли б домогтися гуманітарного вирішення цієї справи (з Олегом Сенцовим. – Ред.), – сказав він.

За його словами, питання прав людини завжди піднімається під час переговорів з російською стороною, зокрема, на зустрічі канцлера Німеччини з президентом Росії.

Сейберт зазначив, що в ході переговорів основна увага буде приділена двосторонньому співробітництву, а також “основним міжнародним викликам”.

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Він сказав, що ситуація на Донбасі також стане предметом обговорення. Прес-секретар зазначив, що питання про можливість і необхідність розгортання миротворчих сил в регіоні постійно обговорювалося в останні місяці, але поки не досягнута згода про розробку його мандата.

Сейберт заявив, що, з точки зору уряду Німеччини, розгортання такої місії “може бути доцільним”.

Нагадаємо, ООН направила на Донбас гуманітарну допомогу.

Фото: Sean Gallup/Getty Images

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