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Туреччина відмовляється від iPhone – замовлення зупинені

У Туреччині рітейлери припинили приймати від клієнтів замовлення на мобільні телефони iPhone компанії Apple.

Смартфон

Дистриб’ютори техніки від корпорації Apple на території Туреччини призупинили прийом замовлень на гаджети через нещодавні заяви президента Реджепа Ердогана, повідомляє Hürriyet.

Один із найбільших імпортерів електроніки скасував замовлення на iPhone на суму близько $50 млн.

Також впав попит і на іншу електроніку, але в менших масштабах.

Читайте: У Туреччині хочуть скасувати систему “все включено”

Раніше президент Туреччини Таїп Ердоган закликав бойкотувати електронну продукцію виробництва США.

До слова, вже у вересні 2018 року Apple випустить одразу три нових смартфона.

Фото: Pixabay

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