В Іспанії дрон врятував потопаючу жінку

Жінку, яку віднесло течією в море біля узбережжя Іспанії, врятували за допомогою дрона.

Кадри, зняті камерою, встановленою на безпілотник, були опубліковані на YouTube.

Інцидент стався поряд із іспанським містом Сагунто на узбережжі Середземного моря. Щоб допомогти жінці, яка не могла сама повернутися на берег, рятувальники використовували безпілотник. Оператор дрона направив його до постраждалої, доставивши їй та людям, що її і підтримували, рятувальний жилет.

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Завдяки цьому жінка змогла протриматися на воді до прибуття рятувальників на гідроциклі. Ті витягли постраждалу на пляж на буксирі.

Нагадаємо, названо найкращі фотографії 2018 року, які були зроблені з дронів.