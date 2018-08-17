Вбивча спека: в Іспанії загинули 23 людини

В автономній області Каталонія на північному сході Іспанії через спеку влітку цього року загинули щонайменше 23 людини.

Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зокрема, за даними каталонської влади, двоє людей загинули перед початком спеки, яка почалася 2 серпня, ще 21 людина померла від теплового удару в період з 2 по 13 серпня.

При цьому вдома померли 10 осіб, решта 13 – на вулиці, працюючи або займаючись фізичною діяльністю.

Жертвам спеки було від 41 до 100 років.

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Раніше синоптики попереджали, що Європу очікує екстремальна спека, зокрема в Іспанії та Португалії прогнозували до +47°.

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